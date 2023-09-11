В ДНР к отопительному сезону подготовили 23 тыс. домов и объектов инфраструктуры

Замминистра строительства и ЖКХ Владимир Дубовка сообщил, что подготовка идет согласно графику

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы Донецкой Народной Республики (ДНР) подготовили к отопительному сезону порядка 23 тыс. многоквартирных домов и объектов инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Дубовка.

"По состоянию на начало сентября подготовлены почти 21 тыс. многоквартирных жилых домов с централизованным отоплением и более 1 700 объектов социальной сферы", - сказал замминистра.

Кроме того, подготовлено более 1,6 тыс. км сетей теплоснабжения, отремонтировано 1 108 котельных. К работе в осенне-зимний период готово почти 13 тыс. км водопроводных сетей и около 4,5 тыс. км канализационных сетей.

Дубовка подчеркнул, что помощь в подготовке к отопительному сезону оказывают шефы-регионы, она идет согласно графику.