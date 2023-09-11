Песков рассказал про двухнедельный отпуск в августе

Представитель Кремля сообщил, что согласовывает время своего отпуска с президентом

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не проводил брифинги несколько недель в августе, потому что был в отпуске.

"Да, я был в отпуске", - подтвердил он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума.

В ответ на вопрос, как часто пресс-секретарь главы государства может позволить себе отпуск, Песков пояснил: "Я не буду из себя строить такого уж совсем рьяного трудоголика. В принципе нормальное количество - я действительно имел возможность две недели побыть в отпуске. [Отдохнуть] удается. Грех жаловаться".

Представитель Кремля рассказал, что согласовывает время своего отпуска с президентом. "Конечно. Это естественно - даты согласовываются. Мы стараемся это совмещать с какими-то периодами, когда меньше крупных мероприятий и больше внутренней работы", - пояснил он. Кроме того, по словам Пескова, в администрации президента существует "система взаимодополняемости, взаимозаменяемости - незаменимых нет".

Рассказывать, где именно он отдыхал, пресс-секретарь президента не стал. Однако признался, что больше всего в России любит отдыхать на море. "Сочи, Крым - Черноморское побережье", - перечислил он. Песков выразил надежду, что и на Дальнем Востоке мест для отдыха станет больше.