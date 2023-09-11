В Минздраве сообщили о снижении потребления алкоголя в России за 15 лет примерно вдвое

При этом, как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике ведомства Любовь Дроздова, внимание к этому вопросу должно сохраняться

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Потребление алкоголя на душу населения в России за 15 лет снизилось с 18 литров на человека до почти 9 литров, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова.

"В настоящий момент мы можем констатировать определенные позитивные сдвиги в потреблении алкоголя. Эти показатели снижаются: еще 15 лет назад они составляли 18 литров на человека, сейчас это чуть более чем 8,6 [литров на человека], но необходимо отметить, что внимание к этому должно сохраняться", - сказала Дроздова на пресс-конференции, посвященной отмечаемому в понедельник Всероссийскому дню трезвости.

Она напомнила, что хроническое потребление алкоголя влечет за собой сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, болезни органов пищеварения, также негативно влияет на репродуктивную функцию.

11 сентября Русская православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи. В связи с событиями, сопутствующими гибели пророка, который был обезглавлен по приказу царя Ирода во время пьяного пира, церковь в этот день также установила День трезвости.

С 1914 года было принято решение проводить День трезвости ежегодно. В этот день в России закрывали винные лавки и прекращали торговлю спиртными напитками. В советское время традиция прервалась. В 2014 году решением Священного синода РПЦ праздник был восстановлен. В этот день совершают молебные пения о "страждущих недугом винопития или наркомании", верующие соблюдают строгий пост. С 2015 года День трезвости проводится при поддержке Минздрава России.