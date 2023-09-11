Более 53% опрошенных американцев считают, что ИИ повлияет на результаты выборов 2024 года

Согласно исследованию портала Axios, 64% респондентов заявили, что человечество потеряет контроль над искусственным интеллектом в ближайшие пять лет

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Большинство американцев считают, что дезинформация, распространяемая искусственным интеллектом (ИИ), повлияет на результаты президентских выборов 2024 года в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного порталом Axios.

Согласно исследованию, 53% респондентов заявили, что дезинформация, распространяемая ИИ, повлияет на результаты выборов. При этом 47% сторонников бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа считают, что использование ИИ "снизит их доверие к результатам выборов", это мнение высказали и 27% избирателей, поддерживающих нынешнего президента Джо Байден.

Как отмечает портал, 64% опрошенных также заявили, что человечество потеряет контроль над ИИ в ближайшие пять лет, а 90% - в ближайшие 25 лет.

Опрос проводился среди более 2,2 тыс. американцев 10-13 августа. Погрешность составила 2 п. п.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская корпорация Google вскоре потребует, чтобы все рекламодатели, участвующие в создании рекламы, связанной с выборами, уведомляли, когда их сообщения были изменены или созданы с помощью ИИ.

Предприниматель Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта может грозить уничтожением человечества. Маск также считает, что развитие технологий может привести к тому, что ИИ будет принимать решения за людей, которые не смогут отключить его.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.