11 сентября, 11:29

Летевший из Казани в Сочи самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Казань - Сочи, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в 11:57 воздушное судно (Airbus 320), следовавшее рейсом №507 по маршруту Казань - Сочи (авиакомпания "Уральские авиалинии"), возвратилось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находились 165 пассажиров. Технические службы аэропорта ведут работу по устранению неисправности.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 

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