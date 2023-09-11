Летевший из Казани в Сочи самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Казань - Сочи, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в 11:57 воздушное судно (Airbus 320), следовавшее рейсом №507 по маршруту Казань - Сочи (авиакомпания "Уральские авиалинии"), возвратилось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находились 165 пассажиров. Технические службы аэропорта ведут работу по устранению неисправности.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.