На Украине сообщили, что в Умань приехали уже более 3 тыс. хасидов

В городе ввели особый режим безопасности, сообщил глава Черкасской областной военной администрации

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. паломников-хасидов уже прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана), несмотря на призывы МИД Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху воздержаться от этой поездки. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Несмотря на предостережения как на уровне дипломатических служб, так и областной военной администрации, сейчас имеем уже более 3 тыс. паломников", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации главы областной военной администрации, с 11 сентября дня заработал особый режим въезда/выезда в Умань, а также передвижения по городу. "В частности, функционируют девять пропускных пунктов. Процедуры контроля, как и в прошлом году. Правоохранительные органы несут службу в усиленном режиме. Задействованы пешие патрули", - сообщил Табурец.

По его словам, в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие. Он также напомнил, что комендантский час с 00:00 до 04:00 "действует для всех".

5 сентября власти Черкасской области ввели особый режим передвижения по Умани и несколько других ограничений для местных жителей в связи с приездом паломников-хасидов на еврейский Новый год, который в этом году отмечается с вечера 15 сентября по 17 сентября.

В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году. В этом году МИД Израиля рекомендовал своим гражданам избегать поездок на Украину из-за продолжающихся в этой стране боевых действий, особенно эта рекомендация касалась паломников-хасидов. 7 сентября вопрос безопасности паломников обсуждался в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и Нетаньяху. В свою очередь премьер Израиля 10 сентября выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за безопасность на самих верующих, отправляющихся к иудейским святыням на Украину.

По оценкам израильской стороны, в этом году в город могут приехать около 50 тыс. хасидов.