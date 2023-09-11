Собянин открыл новую трассу между Варшавским и Калужским шоссе

Предполагается, что дорогой будут пользоваться порядка 14 тыс. автомобилей ежедневно, с ростом до 16 тыс. в течение года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую автомобильную дорогу в новой Москве, связывающую города Щербинка и Троицк.

"Важный очень объект - это часть большой трассы от Варшавки до Минского шоссе - 40 км. Эта часть около 15 км от Троицка до Остафьево. Важная трасса, потому что является по сути дела дублером МКАД. От Троицка до Остафьево прямой ход, по которому будут курсировать регулярные, великолепные электробусы, которые обеспечат подъезд не только к Троицку, но и к целому ряду поселений по пути до новой станции МЦД-2, по сути дела до наземного метро", - сказал Собянин, добавив, что этом давно просили жители. "Этот большой проект сегодня реализован. Можно запускать", - отметил мэр.

Четырехполосная автодорога длиной 11,4 км, а с учетом реконструкции прилагающих улиц - 15,3 км начинается у Варшавского шоссе, проходит через деревню Андреевское и Яковлево, где соединяется с дорогой до Калужского шоссе, открытой в 2019 году. Строительство новой трассы позволило напрямую связать два крупных города новых территорий Москвы и создать еще один дублер МКАД, ЦКАД и перспективной магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

В результате были улучшены условия транспортного обслуживания более 233 тыс. человек - жителей Троицка, Щербинки, деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, прилегающих СНТ и жилой застройки поселения Десеновское. Предполагается, что дорогой будут пользоваться порядка 14 тыс. автомобилей ежедневно, с ростом до 16 тыс. в течение года. По ряду маршрутов перепробег транспорта сократится до 5 км или на 30%, что позволит экономить до 45% времени в пути.

Строительство автодороги Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево было начато в декабре 2018 года и завершено в сентябре текущего года.

В рамках программы формирования транспортного каркаса новой Москвы до конца 2027 года планируется построить более 500 км дорог. Из них в 2012-2023 годах фактически построено или реконструировано - 384 км дорог, 72 искусственных сооружения и 40 пешеходных переходов. С начала 2023 года открыто 33 км новых дорог, включая: автомобильную дорогу Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево.