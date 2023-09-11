На Северо-западе России ожидаются температурные рекорды

Азовский антициклон принес жаркий воздух в южные районы округа

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Азовский антициклон принес жаркий воздух в южные районы Северо-Западного федерального округа, в Калининградской и Псковской областях в ближайшие дни возможны температурные рекорды. В остальных регионах округа еще тепло, но ближе к концу недели прогнозируются дожди и понижение температуры, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Первая половина недели, особенно это касается западных территорий, пройдет под влиянием антициклона с очень теплым, жарким воздухом, это отрог азовского антициклона, температура близка к рекордным, - сказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. - Не исключаю, что в первой половине этой недели возможны температурные рекорды, больше всего это касается Калининградской и Псковской областей. Во второй половине уже будет влиять холодный атмосферный фронт, который пересекает округ, но затяжной пасмурной и дождливой погоды не ожидается, станет прохладнее. Дожди возможны разной степени интенсивности и кратковременные".

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге 23-24 градуса прогнозируется вплоть до среды, в четверг с прохождением атмосферного фронта с кратковременными дождями температура снизится до 16-18 градусов, придет порывистый ветер до 15-17 метров в секунду. В пятницу дождей не будет, температура останется в прежних пределах - плюс 15-17 градусов.

В Карелии во вторник и среду 20-22 и без осадков, в четверг придут дожди, но воздух еще может прогреться до 16-18 градусов. К пятнице дождей не будет, но температура снизится до 12-14 градусов. В Вологодской области со вторника по четверг 17-19 градусов и солнечно, поскольку атмосферный фронт придет туда чуть позже. Дожди прогнозируются в пятницу, температура снизится до плюс 13-15 градусов.

В Мурманской области дожди начнутся уже во вторник, но еще тепло, до 18 градусов, усилится ветер порывами до 12-14 м/сек. Со среды будет дуть северный ветер, температура сразу снизится до 8-10 градусов, четверг и пятница ожидаются с дождями разной интенсивности и такой же температурой. В Сыктывкар непогода придет в последнюю очередь, на этой неделе на юге Коми сохранится переменная область и температура плюс 18-20 градусов. Короткие дожди и понижение температуры ожидаются в пятницу и к концу недели.

По данным Севгидромета, благодаря антициклону с Балтийского моря в начале недели в Архангельской области сохранится комфортная погода, днем до 20 градусов и небольшой дождь, в южных районах - до плюс 24. В конце недели через северные районы региона пройдет холодный атмосферный фронт, ожидается существенное похолодание: днем до плюс 10-15 градусов. В Ненецком автономном округе в начале недели возможны небольшие дожди, ветер местами по побережью порывами до 17 метров в секунду, днем до плюс 20, местами до плюс 10 градусов

Бабье лето

В Калининградской области на начавшейся неделе продолжится бабье лето с температурой воздуха в дневное время до плюс 23-28 градусов, а на востоке региона и вовсе до плюс 30, осадки будут кратковременными и лишь в середине недели, сообщил ТАСС начальник отдела Гидрометцентра по области Игорь Гуйван. "В понедельник и вторник ожидается переменная облачность, без осадков, ночью туман. В среду днем и в четверг ночью возможны кратковременные дожди, гроза. В дальнейшем - без осадков", - рассказал он.

С четверга ожидается до 18-23 градусов. "Так что бабье лето продолжается и дарит нам тепло. Продолжается и грибной сезон: обильные осадки и сухие солнечные дни пошли на пользу грибам и на радость любителям тихой охоты", - заметил Гуйван.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 12 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, днем воздух прогреется до 27 градусов. По прогнозам синоптиков, такая летняя погода продержится в регионе до середины недели. В четверг синоптики обещают дождь и похолодание до плюс 17. В Новгородской области переменная облачность, днем до 21-26 градусов. Ближе к концу недели ожидается понижение температуры до плюс 17-19 градусов.