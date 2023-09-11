Попова прогнозирует рост доли варианта коронавируса "эрис"

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что этот геновариант жизнеспособнее своих конкурентов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Доля геноварианта коронавируса EG.5 или "эрис" будет увеличиваться в циркуляции, поскольку он жизнеспособнее своих конкурентов. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Известиям".

Интервью состоялось на полях Восточного экономического форума.

"Чем опасен и какой риск несет нам новый вариант "эрис"? <…> В самом деле, удельный вес его увеличивается. <…> За последнюю неделю мы видим, [что] удельный вес "эриса" в общей структуре вирусов [составляет] порядка 22%. И он ("эрис" - прим. ТАСС) будет расти, потому что он вытесняет (другие варианты вируса - прим. ТАСС), он более жизнеспособный за счет того, что он также более контагиозный и он умеет обходить иммунитет, который мы сформировали от предыдущих вирусов", - сказала Попова.

Заболевание, вызванное "эрисом", характеризуется интоксикацией - она наблюдается в первые три дня, а также температурой до 39 градусов, добавила глава ведомства. Она рекомендовала россиянам при необходимости обращаться к врачу, а не заниматься самодиагностикой и самолечением.

"С ковидом сегодня мы наблюдаем сезонный подъем. Еженедельное увеличение у нас - от 16 до 30% общего числа заболевших, но общая сумма этих заболевших пока невелика. Хотя тенденция к росту совершенно очевидна. Течение коронавируса сегодня не приводит к госпитализации", - заметила Попова.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.