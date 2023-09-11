В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла за неделю почти на 63%

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону сообщили, что у заболевших доминирует риновирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области увеличивается, за прошедшую неделю специалисты зафиксировали более 23,2 тыс. случаев, что выше уровня позапрошлой недели почти на 63%. Более половины заболевших - дети, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В Свердловской области за неделю с 4 по 10 сентября 2023 г. зарегистрировано 23 295 случаев. Это выше уровня прошлой недели на 62,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 16,2%. В структуре заболеваемости 65% составляют дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в лабораториях за неделю были обследованы 29 человек. По данным исследований, у заболевших доминирует риновирус - 62,1% от числа обследованных, также выделены вирусы парагриппа, SARS-CoV-2. Неблагополучные условия по заболеваемости в 1,5 раза и более зафиксированы в девяти муниципалитетах.