11 сентября, 12:11,
обновлено 11 сентября, 12:20

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 10 населенным пунктам

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Вопрос о присвоении звания еще 10 городам рассматривался на заседании российского оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому еще 10 населенных пунктов получили звание "Город трудовой доблести".

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Это Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено в 2020 году. Ранее его были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу - то есть обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.

Вопрос о присвоении почетного звания еще 10 городам рассматривался 5 сентября на заседании российского оргкомитета "Победа". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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