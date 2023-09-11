Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 10 населенным пунктам

Вопрос о присвоении звания еще 10 городам рассматривался на заседании российского оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому еще 10 населенных пунктов получили звание "Город трудовой доблести".

Это Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено в 2020 году. Ранее его были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу - то есть обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.

Вопрос о присвоении почетного звания еще 10 городам рассматривался 5 сентября на заседании российского оргкомитета "Победа".