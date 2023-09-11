Спортсмены из пяти стран участвуют в соревнованиях по ракетомодельному спорту в Байконуре

Речь идет о России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане

ТАСС, 11 сентября. Открытый кубок по ракетомодельному спорту открылся в международной космической школе в городе Байконуре. В соревнованиях участвуют спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, сообщили ТАСС в администрации города.

"В Международной космической школе состоялась церемония открытия международных соревнований "Кубок космодрома Байконур" по ракетомодельному спорту среди юношей и взрослых. В ракетомодельных соревнованиях участвуют более 200 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Белоруссии. Байконур представляют учащиеся международной космической школы", - сказали в администрации.

Соревнования будут проходить по классам моделей ракет: S-3-A (модели ракет на продолжительность полета с парашютом), S-4-A (модели ракетопланов с ускорителем на продолжительность полета), S-6-A (модели ракет на продолжительность полета со стримером), S7 (модели-копии ракет на реализм полета) и S-9-A (модели на продолжительность полета с ротором).

Одновременно с соревнованиями на базе школы проходит международная конференция "Ракетомоделизм в аэрокосмическом образовании молодежи", в ходе которой школьники, студенты и аспиранты представляют свои творческие и научные работы.

12 сентября гости Байконура увидят вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24", которая будет транспортирована на стартовый комплекс. 15 сентября все участники соревнований станут свидетелями запуска пилотируемого корабля.