В Москве летом запустили 10 новых маршрутов наземного транспорта

Также за этот период ввели 12 выделенных полос

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 80 трасс автобусов и электробусов в Москве были изменены за летние месяцы. Также в столице за этот период появилось 10 новых маршрутов наземного транспорта, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Этим летом мы запустили десять новых маршрутов наземного транспорта. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, по просьбам жителей также были изменены трассы более 80 маршрутов автобусов и электробусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, за лето было введено 12 выделенных полос - это более 8,5 км. Как отметили в учреждении, автобусы и электробусы по выделенным полосам едут быстрее, а также более предсказуемо, что позволяет обеспечить соблюдение расписания.

"Мы улучшаем наземный городской транспорт, чтобы пассажиры в любом районе столицы комфортно ездили по городу, по поручению [мэра Москвы] Сергея Собянина. По крупнейшему в Европе контракту мы получили свыше 170 отечественных инновационных электробусов, которые пополнили парки в разных частях города. Кроме того, мы ввели более 50 новых остановок и установили около 700 современных остановочных павильонов", - заявил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.