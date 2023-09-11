В Геническе после ремонта открыли детскую библиотеку

По словам врио губернатора Владимир Сальдо, до 20 сентября также обновят ее книжный фонд

ГЕНИЧЕСК, 11 сентября. /ТАСС/. Детская библиотека Геническа открылась после ремонта, который провел регион - шеф Херсонской области Республика Адыгея. Работы проведены по поручению первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко при финансировании Министерства культуры, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Открыт детско-юношеский отдел Генической публичной библиотеки после капитального ремонта фасада, внутренних помещений, а также замены мебели и стеллажей. При библиотеке мы создали областной центр по работе с детьми, который даст возможность проводить мероприятия различного характера - конкурсы, викторины, встречи, обучение сотрудников библиотеки и многое другое", - написал Сальдо.

Он добавил, что до 20 сентября за счет Программы социально-экономического развития учреждений культуры Херсонской области обновят книжный фонд библиотеки.