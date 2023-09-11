Собянин заявил, что в праздновании 876-летия Москвы приняли участие около 3 млн человек

В городе прошло свыше 150 крупных мероприятий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 3 млн москвичей и гостей столицы приняли участие в праздновании Дня города в выходные. Об этом сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Около трех миллионов человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы. По всему городу прошло больше 150 крупных мероприятий: в столичных парках, на стадионах и фестивальных площадках. В субботу мы открыли четвертый диаметр МЦД, Южное направление МСД и новую вылетную магистраль, проспект Багратиона", - написал мэр.

Он отметил, что в концертном зале "Зарядье" москвичей поздравил с праздником президент Владимир Путин. "Одним из главных событий Дня города стал большой концерт с участием популярных исполнителей на Большой спортивной арене "Лужников". Выступили российские звезды и на Поклонной горе", - заявил Собянин.

Сразу три парада в выходные провел Московский транспорт. "Более 50 пассажирских судов прошли от Южного речного вокзала до Андреевского моста. На линии от депо имени Н. Э. Баумана до Останкина можно было увидеть десятки исторических и современных трамваев. А парад поездов прошел на Большой кольцевой линии метро", - подчеркнул мэр.

Кроме того, в "Лужниках", "Зарядье", "Манеже" и Гостином дворе можно было поучаствовать в лекциях, мастер-классах и экскурсиях, проходивших в рамках Московского урбанистического форума. На ВДНХ и в 21 парке Москвы бесплатно работали городские аттракционы. Детский парк "Остров мечты" организовал большой бесплатный детский концерт, мастер-классы и фотосессии.

"Мероприятия ко Дню города провели также библиотеки, культурные центры и музеи. Более 40 концертов состоялось в детских школах искусств. Весело и разнообразно отметили день и на 26 фестивальных площадках "Московских сезонов". В "Лужниках" прошли соревнования по шашкам, шахматам и уличной рыбалке, а на Тверской площади гости праздника создавали театральные и концертные афиши в стиле конструктивизма", - добавил градоначальник.

Также 9 и 10 сентября по всему городу работали штабы акции "Москва помогает", в которых продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей новых регионов и субъектов федерации, находящихся рядом с зоной СВО. "День рождения Москвы - прекрасная традиция, которая позволяет каждому из нас ощутить себя частью большой московской семьи и окунуться в замечательную атмосферу нашего города", - заключил Собянин.