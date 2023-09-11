В Забайкалье намерены открыть первую точку сбыта мясной продукции для эвенков-оленеводов

По данным последней переписи населения, в регионе насчитывается уже менее тысячи эвенков

ЧИТА, 11 сентября. /ТАСС/. Точку сбыта мясной продукции для эвенков-оленеводов откроют в Каларском округе по соглашению между правительством Забайкальского края, компанией "Удоканская медь", которая работает в округе, и забайкальской общественной организацией "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера" (Ассоциация КМНС), заключенному на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщила президент ассоциации Виктория Дармаева.

"С "Удоканской медью" по трехстороннему соглашении мы открываем в Каларском округе убойный пункт, чтобы оленеводы могли свою мясную продукцию сбыть. По ветеринарным требования необходимо в определенном месте забить скот, чтобы получить документы", - сказала Дармаева.

Она пояснила, что в Забайкалье к КМНС относятся только эвенки. Они проживают в Тунгиро-Олекминском районе, Каларском и Тунгокоченском округах, которые относятся к Крайнему Северу. По данным последней переписи населения, в регионе насчитывается уже менее тысячи эвенков. Традиционно они занимаются охотой, охотничьим промыслом и оленеводством.

"Охота является у нас основным источником дохода. Как эвенки поохотятся, на это они и живут. Оленеводам дают субсидию по 900 рублей за одну голову. Но этого мало, естественно. "Удоканская медь", конечно, помогает. Но нужно предусмотреть меры поддержки, чтобы помочь охотникам и оленеводам. Допустим, чтобы на территории нашего традиционного проживания выдавали бесплатные лицензии [на охоту]. И они были именно для КМНС", - добавила президент ассоциации.

Для поддержки эвенков Дармаева предложила начать развивать этнотуризм в Каларском округе, который привлекателен для путешественников из-за горного хребта Кодар и пустыни Чарские пески.

"Если говорить вообще о всех трех северных районах и Могочинском районе, у нас очень много дикоросов. Вся Чита забита ягодой из Тунгиро-Олекминского района. Здесь растет брусника. Можно было бы сделать цех для переработки ягоды или первичной заморозки. И можно было бы на экспорт отправлять. Это сейчас очень востребовано во всем мире - экологически чистые продукты. То есть нужно поддерживать малый бизнес и давать какие-то преференции для малого бизнеса, чтобы они могли заниматься этим", - отметила Дармаева. Среди идей по поддержке КМНС она предложила создать бренд меховой одежды в Забайкалье. Эвенкийские охотники добывают баргузинских соболей, они могли бы по высокой цене сдавать мех, из которого производили бы дизайнерские шубы. Кроме того, в Чите можно создать центр или музей эвенкийской культуры.

О соглашении

В пресс-службе "Удоканской меди" сообщили, что подписанное на ВЭФ соглашение позволит расширить меры поддержки со стороны инвестора. Компания будет содействовать устойчивому экономическому и социально-культурному развитию эвенков, повышению уровня их жизни и улучшению системы жизнеобеспечения, сохранению и развитию традиционных видов хозяйственной деятельности - ремесел, обычаев, исторического наследия и языка. Компания планирует расширить поддержку программы по изучению эвенкийского языка, которая ранее была разработана совместно с Амурским госуниверситетом.

Компания "Удоканская медь" (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Входит в состав многопрофильного холдинга USM. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.