В Подмосковье около 300 домашних питомцев прошли обязательную регистрацию

Животные получили персональные номера, а информация о них учтена в соответствующем реестре домашних животных региона

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 300 владельцев домашних животных зарегистрировали своих питомцев с момента введения на территории Московской области закона об их обязательной регистрации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Обязательную регистрацию прошли 298 домашних животных из Московской области, достигших трехмесячного возраста. Владельцы этих питомцев проявили сознательность и зарегистрировали животных, осознав все преимущества и возможности этого решения. Так, их животные получили персональные номера, а информация о них учтена в соответствующем реестре домашних животных региона. Это поможет отыскать животное в случае его пропажи и повысит ответственность хозяина за животное", - привели в тексте слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

В пресс-службе добавили, что закон об обязательной регистрации домашних животных вступил в силу 1 сентября 2023 года. Пройти необходимую процедуру нужно каждой собаке, вне зависимости от размера и породы. Регистрация других животных - по желанию владельца. Регистрация собак позволит создать единую базу данных, где каждому животному будет присвоен личный номер. Нормы закона распространяются на граждан, которые имеют постоянную регистрацию в Подмосковье.