Под Калининградом более 40 сельхозпроизводителей вышли на фермерскую ярмарку

Цель мероприятия заключается в предоставлении жителям региона возможности купить фермерские товары напрямую у производителей по их ценам

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Новая агроярмарка открылась для жителей региона под Калининградом. Свою продукцию представили более 40 областных сельхозпредприятий, сообщил ТАСС руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской области Сергей Бабасюк.

"На ярмарке свою продукцию представили 43 сельхозпроизводителя, включая фермеров. <...> Ярмарка будет работать по выходным дням <...> рассчитываем, что до Нового года", - сказал Бабасюк, заметив, что число участинков может вырасти.

Ярмарка развернута на территории административно-складского комплекса "Акорус" в Гурьевском городском округе. Ее цель предоставить жителям Калининграда, других городов области купить фермерские товары напрямую у производителей по их ценам. Сейчас востребованы сезонные овощи, сказал собеседник агентства.

Ярмарка создавалась Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской области регионального Центра "Мой бизнес" при согласовании с Министерством экономического развития, промышленности и торговли области. Это новая площадка, отметил Бабасюк, подчеркнув, то это не смена места ярмарки, которая ранее работала в центре Калининграда. По его словам, старая площадка будет работать, если появится достаточное количество желающих ей воспользоваться. Пока таких мало, в том числе из-за стоимости аренды места. На новой ярмарке владелец площадки предоставляет места фермерам бесплатно. Единственное за что им придется платить, это вывоз мусора и электричество - в сумме 190 рублей, сказал Бабасюк.

Для жителей города на ярмарку в дни ее работы из Калининграда трижды в день будут ходить бесплатные автобусы. Для тех, кто приедет на своих автомобилях, развернута автостоянка. Для удобства горожан развернут пешеходную зону, места для отдыха, камеры для временного хранения закупленных товаров и даже стрит-фуд, чтобы приехавшие моги совершать покупки в комфортных условиях, заключил собеседник агентства.