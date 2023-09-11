В Подмосковье вблизи двух станций МЦД-4 обустроили перехватывающие парковки

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона заявили, что "перехватывающие парковки обеспечат комфортные условия для водителей и пассажиров 18 автобусных маршрутов"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Отстойно-развородные площадки (ОРП) и перехватывающие парковки организовали вблизи станций Ольгино и Лесной городок четвертого Московского центрального диаметра. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной городок обустроили отстойно-разворотные площадки (ОРП) и перехватывающие парковки. <...> Перехватывающие парковки и ОРП обеспечат комфортные условия для водителей и пассажиров 18 автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Балашихе у станции Ольгино площадь новой ОРП составляет около 16 тыс. кв.м - она рассчитана на 34 машиноместа для общественного транспорта. Вблизи обустроили перехватывающую парковку, рассчитанную на 60 машиномест.

Как рассказали в министерстве, ОРП обустроили в Одинцове на станции Лесной городок. Общая площадь составляет 510 кв. м. Рядом также сделали перехватывающую парковку на 90 машиномест.