Застройщик из Красноярска начнет в ЛНР строительство жилья под льготную ипотеку

Работы начнутся в 2024 году

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Красноярский застройщик в 2024 году начнет строительство девятиэтажки под льготную ипотеку в подшефном городе Свердловске Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ региона.

"Один из участков под застройку в городе Свердловске сегодня [11 сентября] осмотрел начальник управления по реализации национальных проектов Министерства строительства и ЖКХ ЛНР Денис Сергейчук совместно с представителями местной администрации и будущим застройщиком. Здесь, в квартале Центральный, планируется возведение девятиэтажного жилого дома на 108 квартир. С инициативой строительства выступил Красноярский край, который оказывает Свердловску шефскую помощь. Строительство планируется по программе льготной ипотеки. <…> К строительству приступят уже в следующем году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед началом строительных работ красноярский застройщик получит статус участника свободной экономической зоны. "Сначала он [застройщик] будет включен в реестр участников свободной экономической зоны, затем последует урегулирование вопроса в отношении земельного участка, далее - разработка проекта планировки территории, получение необходимых разрешений и согласований в соответствии с законодательством. <…> В дальнейшем возведение новых домов будет продолжено в городе, если ипотечное жилье будет пользоваться спросом у местного населения", - цитирует ведомство Сергейчука.

В региональном МинЖКХ подчеркнули, что с 2014 года в ЛНР отсутствовало строительство нового жилья - специалисты только восстанавливали разрушенную и поврежденную обстрелами ВС Украины инфраструктуру, включая дома.

8 августа вице-премьер ЛНР Елена Костенко сообщала, что свыше 90 земельных участков общей площадью более 700 га подобраны в ЛНР для запуска программы ипотечного кредитования.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон о СЭЗ, который предусматривает льготы и преференции для ее участников. Он будет учитывать отраслевую специфику новых регионов. На территории СЭЗ действует нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых - угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий. На его базе для приема и рассмотрения заявок от потенциальных резидентов создан специальный инвестиционный портал.