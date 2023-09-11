Путин поручил принять меры в районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления

Президент также дал поручение предложить сбалансированные варианты берегоукрепения

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию в районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, и предложить сбалансированные варианты берегоукрепения.

На совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов глава государства напомнил о недавнем прорыве дамбы в Уссурийске: пострадали более 44 тыс. человек, а общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей.

"Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены, я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтоплений, и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений", - сказал президент.

В начале августа в Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне Семь ветров были подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона. Дамбу возводят для защиты этой территории от наводнений. Объект еще не введен в эксплуатацию, это планировалось сделать осенью.

В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что в проект реконструкции дамбы будут внесены коррективы, чтобы сооружение могло противостоять более высоким уровням воды.