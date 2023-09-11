Общество "Знание" заявило о готовности помочь провести в школах недели кино о героях СВО

Как отметили в обществе, кинопоказы проведут в 2023 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российское общество "Знание", реализующее проект для любителей документальных фильмов "Знание. Кино", готово оказать содействие в проведении в школах недели кино о героях специальной военной операции. Об этом говорится в письме за подписью директора департамента стратегических проектов общества Ирины Карих, направленном на имя зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой.

Ранее сенатор выступила с предложением провести в начале нового учебного года в российских школах неделю документального кино, посвященного героям СВО. Она направила министру просвещения Сергею Кравцову и министру культуры Ольге Любимовой соответствующие обращения.

"В связи с высказанным вами предложением о проведении тематических кинопоказов документального кино, посвященного героям специальной военной операции, в российских школах общество выражает готовность оказать содействие в проведении таких кинопоказов в 2023 году, в том числе документального фильма, посвященного событиям специальной военной операции", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В нем отмечается также, что одним из флагманских проектов общества является всероссийский просветительский проект для любителей документальных фильмов "Знание. Кино", в рамках которого проводятся тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам и важным событиям.

Ранее Минкультуры России поддержало предложение Рукавишниковой, выразив готовность оказать содействие в проведении недели современного документального кино о героях СВО. В Минпросвещения России в ответ на обращение сенатора заявили, что готовы рассмотреть возможность сотрудничества в рамках такого проекта "при наличии соответствующих экспертных заключений".