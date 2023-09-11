В Дагестане впервые приступили к механизированному сбору урожая винограда

Заместитель директора завода по аграрным вопросам Гайдар Шуайбов сообщил, что после сбора урожая новым способом потери являются минимальными

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Аграрии Дагестана приступили к уборке винограда. Впервые в регионе на плантациях Дербентского завода игристых вин ягоду начали собирать с помощью комбайна, который за день выполняет норму более 100 рабочих, сообщил ТАСС заместитель директора завода по аграрным вопросам Гайдар Шуайбов.

"Новый опыт для Дагестана внедрили на геджухских платациях, где задействовали современный виноградоуборочный комбайн импортного образца. Присутствие на плантациях первого комбайна по уборке винограда подразумевает наличие первого комбайнера. Камиль Ациев проходил инструктаж в Краснодарском крае. За день можно убирать от 5 до 7 гектаров виноградников, это дневная норма ста и более рабочих",- сказал Шуайбов.

По его словам, после сбора урожая новым способом потери являются минимальными.

Кроме того, в этом году впервые на плантациях начали работать 10 чеканочных машин, предназначенных для обрезки виноградной лозы традиционной и шпалерной систем посадки. Также были приобретены 17 установок для обработки междурядий. "На сегодняшний день это фактически первый в республике опыт механизированной чеканки виноградного куста", - добавил Шуайбов.

Также предприятие закупило 40 новых прицепов для доставки ягоды к месту переработки.

Уборку на плантациях планируют завершить к концу сентября. В этом году аграрии планируют выйти на среднюю урожайность в 135-140 ц/га.