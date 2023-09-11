Росгвардия обеспечила правопорядок и безопасность во время выборов

Как сообщили в ведомстве, содействие Росгвардии оказывали сотрудники ФСО, ФСБ и МВД

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии не допустили нарушений общественного порядка и обеспечили безопасные условия для избирателей в период подготовки и проведения единого дня голосования в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, в том числе на территории новых субъектов Российской Федерации, приняли участие в обеспечении безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования в период с 31 августа по 11 сентября. Нарушений общественного порядка не допущено, обеспечены стабильность работы избирательной системы, безопасные условия для волеизъявления граждан, функционирования избирательных комиссий, сохранность избирательной документации", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, содействие Росгвардии оказывали сотрудники Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел России.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ.