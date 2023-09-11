В Приморье планируется создать суперколледж для подготовки кадров

Губернатор Олег Кожемяко также сообщил, что в регионе реализуются крупные проекты, которые нуждаются в квалифицированных кадрах

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Суперколледж для подготовки кадров для крупных инвестпроектов планируется создать в Приморье в 2024-2026 годах, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на полях Восточного экономического форума в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент Владимир Путин.

"Необходимо формировать современный центр подготовки кадров, так называемый суперколледж, в 2024-2026 годах такой проект обсуждается с Минпросвещением и находит понимание и поддержку, у нас уже подобраны здание и территория", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что в крае реализуются крупные проекты, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.

"Рост экономики связан, конечно, и с промышленным развитием территории. Судостроительный завод "Звезда", <...> безусловно, является драйвером роста экономики, создает промышленный кластер, куда входит и металлургический комбинат, мы задействовали инфраструктурные бюджетные кредиты для создания технопарка в 170 гектаров, где будет размещены производства обеспечения судостроительной отрасли, а также производство строительных материалов. Также активно реализуется в поддержку этого промышленного кластера на территории опережающего развития "Приморье", где порядка 120 инвестиционных проектов. Уважаемый Владимир Владимирович, рассчитываем, что реализация обозначенных проектов даст рост экономики как минимум на 30% и выведет ее на 1,1 трлн рублей", - обратился Кожемяко к президенту.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.