В Дагестане выявили более 3,5 тыс. нарушений требований промышленной безопасности на АЗС

Более 500 справок по результатам проверок были направлены в адрес прокуратуры

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. нарушений промышленной безопасности выявили при проверках автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Ростехнадзора.

Проверки были инициированы Кавказским управлением Ростехнадзора в августе после взрыва в пригороде Махачкалы напротив АЗС. Ранее в социальных сетях сообщалось, что несколько десяток заправок в городах региона были закрыты добровольно владельцами станций.

"По состоянию на 7 сентября 2023 года инспекторами Управления совместно с органами прокуратуры проверено 592 АГЗС, при эксплуатации которых было выявлено 3 753 нарушения требований промышленной безопасности. Выявлено 34 АГЗС, осуществляющих свою деятельность без получения соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности", - говорится в сообщении.

Более 500 справок по результатам проверок были направлены в адрес прокуратуры.

Приказом Кавказского управления Ростехнадзора создана комиссия по техническому расследованию аварии на "Станция газозаправочная (автомобильная)". В настоящее время ведется работа по привлечению к административной ответственности лиц, эксплуатирующих АГЗС, по материалам, направленным прокуратурой.

Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, 84 пострадали. 16 человек в тяжелом состоянии были эвакуированы в московские клиники. Следственный комитет возбудил уголовное дело.