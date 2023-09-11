Израиль одобрил свободный въезд для граждан США, проживающих на палестинских территориях

По оценке израильских властей, число американцев, проживающих в Газе на постоянной основе, не превышает 200

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля одобрили свободный въезд для граждан США, которые проживают на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

По ее данным, этот шаг правительство еврейского государства приняло в рамках выполнения своих обязательств перед американскими властями по программе введения безвизового въезда в США для израильтян.

Израиль полагает, что число американцев, проживающих в Газе на постоянной основе, не превышает 200. При этом, согласно подсчетам Вашингтона, их не менее 500.

20 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон приветствует новые правила въезда для американских граждан на территорию Израиля и готов работать с правительством еврейского государства для дальнейшего включения страны в программу безвизового режима с Соединенными Штатами. В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в сентябре граждане страны получат возможность въезда в США без получения визы.