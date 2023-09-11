Подготовка к строительству легкого метро во Владивостоке начнется в 2024 году

Вторым направлением работы по разгрузке дорожной сети является развитие общественного, в том числе электрического, транспорта - троллейбусов и трамваев

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Подготовка технических условий для строительства "легкого" - наземного метро на базе железной дороги - начнется во Владивостоке в следующем году. Об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Как вы знаете, Владивосток - один из самых автомобилизированных городов страны, дорожная сеть не справляется. Один из способов решить проблему - это развитие общественного транспорта по двум направлениям. <…> [Одним из которых является] создание на базе железной дороги легкого метро - приобретение электропоездов, строительство дополнительных платформ и расшивка сложных участков. Продолжается проработка с РЖД, мы с [генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД"] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] обсуждали - в 2024 году будем готовить технические условия, потом поэтапно реализовывать этот важный проект, который соединит аэропорт с городом, с железнодорожным вокзалом", - доложил главе государства Кожемяко.

Он отметил, что вторым направлением работы по разгрузке дорожной сети является развитие общественного, в том числе электрического, транспорта - троллейбусов и трамваев. Закупаются первые 16 троллейбусов, на очереди приобретение новых автобусов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.