Предприятия Ставрополья перечислили 7 млн рублей на поддержку участников СВО

Средства направят на оказание помощи военным и их семьям, сообщил министр экономразвития региона Денис Полюбин

ПЯТИГОРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Предприятия Ставрополья перечислили около 7 млн рублей на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил министр экономического развития края Денис Полюбин.

"Почти 7 млн рублей перечислили предприятия Ставрополья на счет благотворительного фонда по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также в фонд "Защитники Отечества". Средства будут направлены на оказание помощи военнослужащим и членам их семей", - написал Полюбин в Telegram-канале.

По его словам, взаимодействие с предприятиями организовано Министерством экономического развития Ставропольского края по поручению губернатора Владимира Владимирова.

"Благотворительную помощь оказали как предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, так и компании-инвесторы, индивидуальные предприниматели. Крупные суммы изыскали "Ромекс групп", ООО "Ставропольская говядина", ООО "Алвиса", АО "Монокристалл". Тем не менее, любая сумма важна, чтобы обеспечивать необходимым снаряжением бойцов и решать в их отсутствие проблемы их семей", - добавил министр.