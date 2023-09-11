В период празднования Дня города системы жизнеобеспечения Москвы работали штатно

На дежурстве находились 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Системы жизнеобеспечения в минувшие выходные, когда в Москве проходил День города, функционировали штатно, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Предприятия и организации комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, электроснабжения не было", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что на случай нештатных ситуаций на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

"Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.