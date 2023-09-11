В Улан-Удэ намерены установить стелу "Город трудовой доблести" рядом с мемориалом Победы

В пресс-службе мэрии сообщили, что строительство сооружения планируется в 2025 году

УЛАН-УДЭ, 11 сентября. /ТАСС/. Стела в честь присвоения столице Бурятии звания "Города трудовой доблести" будет установлена в парке "Мемориал Победы" в Улан-Удэ в 2025 году по проекту благоустройства территории, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"В Улан-Удэ будет возведена памятная стела. Она разместится в парке "Мемориал Победы", - сообщили в администрации города, уточнив, что строительство сооружения планируется в 2025 году.

Как отметил мэр столицы Игорь Шутенков, это дань памяти и уважения всем трудовым подвигам, которые совершили жители города в годы Великой Отечественной войны. "Мы с малых лет знаем, помним и будем воспитывать нашу молодежь <...>, что Победа - это ежедневный труд всех горожан, заводчан, врачей, наших воинов", - отметил он.

Указ о присвоении почетного звания городу Улан-Удэ 11 сентября подписал президент Владимир Путин.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено в 2020 году. Ранее его были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу, то есть обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.