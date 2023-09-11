Ленинградский зоопарк впервые за 36 лет принял миллионного гостя с начала 2023 года

Им стал четырехлетний мальчик из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге с начала этого года принял миллионного гостя, таких показателей удалось достичь впервые с 1987 года. Последние десятилетия ежегодно в зоопарк приходило не более 716 тыс. человек, сообщила пресс-служба учреждения.

"10 сентября в Ленинградский зоопарк пришел миллионный посетитель этого года. Таких цифр зоопарк не видел с 1987 года! Мы посмотрели статистику в архивах: с 60-х до 90-х гг. зоопарк посещали ежегодно более миллиона людей: от 1 млн 263 тыс. в 1983 году до 1 млн 846 тыс. в 1968 году. В 1990-х и 2000-х планка по посещаемости не поднималась выше 716 тыс. человек в год", - рассказали в зоопарке.

Миллионым посетителем в этом году стал четырехлетний мальчик из Петербурга, который со своей мамой приехал после дачи посмотреть на животных, уточнили в учреждении. Ребенок особенно любит наблюдать за львом и ягуаром.

Отмечается, что с 1 января по 31 августа зоопарк посетили 35,9 тыс. детей, почти 37 тыс. многодетных семей, более 37 тыс. студентов. Зоопарк популярен и среди туристов из других регионов России и стран. В этом году посмотреть на животных пришли гости из более чем 14 стран, в основном Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, были также посетители из США, КНР, Германии, Италии, Швеции, Великобритании, Греции, Колумбии, Эстонии.

Ленинградский зоопарк

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды - в блокадную зиму 1941-1942 годов. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, зоопарк решили не переименовывать и оставить ему старое название - Ленинградский.

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.