Путин наградил почетными грамотами муфтиев Чечни и Северной Осетии

Салах Межиев и Хаджимурат Гацалов получили грамоты за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений

ГРОЗНЫЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил почетными грамотами муфтия Чеченской Республики Салаха Межиева и муфтия Северной Осетии Хаджимурата Гацалова за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Межиева Салаха Митаевича и Гацалова Хаджимурата Харумовича", - говорится в сообщении.

Межиева в 2014 году избрали на должность председателя духовного управления мусульман региона, в 2019 году его переизбрали на второй срок. Гацалов занимает должность с 2010 года.