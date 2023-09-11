В Ливии объявили трехдневный траур по погибшим в результате наводнения

Жертвами стихии стали более 150 человек

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Ливии объявили трехдневный национальный траур в связи с гибелью более 150 человек в результате вызванного циклоном "Даниэль" наводнения, обрушившегося на северо-восточные города страны.

"С понедельника по четверг флаги на всех учреждениях в государственном и частном секторах будут приспущены", - постановил избранный парламентом кабмин, который действует в городе Бенгази, на востоке страны. Вслед за ним, как передает телеканал Al Hadath, аналогичное решение приняло и заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ).

ПНЕ во главе с премьер-министром Абдель Хамидом Дбейбой провело экстренное заседание для осуждения мер по ликвидации последствий стихийного бедствия. Дбейба отдал распоряжение "использовать все возможности для оказания помощи районам, пострадавшим от землетрясения". В заседании принял участие глава Президентского совета страны Мухаммед аль-Менфи, который призвал к формированию подкомитетов для оказания помощи пострадавшим.

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Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и сильные ливни с грозами. Проливные дожди нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Продолжаются операции по эвакуации и поиску пропавших без вести. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где, по данным телеканала Al Arabiya, погибли около 150 человек. Информационный портал Al Wasat передает, что в городе рухнули две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Ливийский Красный Полумесяц в городе Бенгази сообщил, что число жертв в Дерне может возрасти до 250.

Большой ущерб нанесен также городу Эль-Байда. По предварительным данным, которые приводит Al Wasat, там погибли не менее 12 человек, еще около 20 - в ближайших населенных пунктах. Глава городского медицинского центра Абдель Рахим Мазек сообщил, что "число погибших может возрасти до 100, поскольку поступило большое количество сообщений о пропавших без вести".