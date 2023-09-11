В Ялте родителям новорожденных планируют вручать сертификаты на 10 тыс. рублей

На эти цели из муниципального бюджета выделили 9 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Администрация Ялты приняла решение дарить сертификаты на 10 тыс. рублей родителям новорожденных для необходимых ребенку товаров, сообщила руководитель городской администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

"В подарок от города в самое ближайшее время начинаем вручать каждому новорожденному ялтинцу сертификат на 10 тыс. рублей. На эти цели из муниципального бюджета выделено 9 млн рублей. Подарочные наборы самым маленьким ялтинцам при выписке вручаем уже четыре года - в них входило самое необходимое младенцу на первое время. Теперь же по просьбе родителей меняем формат и вручаем денежные сертификаты", - говорится в сообщении.

Как уточнила Павленко, обменять сертификат на одежду, игрушки или оплатить часть затратной покупки можно в детском магазине на ул. Игнатенко, который выиграл соответствующий тендер. Право на получение сертификата есть у семей, в которых как минимум один из родителей имеет прописку в Большой Ялте.