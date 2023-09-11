В Хабаровске намерены обновить свыше 200 единиц общественного транспорта к 2026 году

Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что также планируется строительство двух станций заправки природным газом

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Работу по обновлению общественного транспорта проведут в Хабаровске в рамках реализации мастер-плана города, будет заменено более 200 единиц, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"В мастер-плане предусмотрена программа обновления общественного транспорта, за два года по разным программам мы уже обновили 17 троллейбусов, 201 автобус. В следующем году приобретаем за специальные казначейские кредиты еще 10 трамваев и 16 троллейбусов, а к 2026 нарастающим итогом заменим еще 187 автобусов и 16 трамваев", - сказал Дегтярев.

Помимо этого, добавил губернатор, планируется строительство двух станций заправки природным газом.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.