В России почти 600 тыс. детей записали в первый класс через "Госуслуги" в 2023 году

Как сообщили в Минцифры, это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 600 тыс. детей записали в первый класс через портал "Госуслуги" в 2023 году, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.

"Почти 600 тыс. детей записали в первый класс через "Госуслуги" в 2023 году. Это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что услуга была доступна в 82 регионах. "Запись шла в две волны. С 20 марта по 30 июня - в школы по месту прописки, с 6 июля по 5 сентября - независимо от места проживания, но только в те школы, в которых остались места. Каждый родитель мог подать несколько заявлений", - добавляется в сообщении.

В первую волну было зачислено 527 тыс. первоклассников, во вторую - 64 тыс. "Самое первое заявление было подано в Удмуртии - 20 марта в 14:00 мск. Самое последнее отправили родители ребенка из Ростовской области - 5 сентября в 23:39:31", - также уточняется в сообщении ведомства.

Санкт-Петербург, Свердловская область, Башкирия, Самарская область и Ханты-Мансийский АО вошли в топ регионов по участию в этой услуге, следует из сообщения.