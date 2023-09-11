Байден перед отлетом из Ханоя посетил мемориал в честь сенатора Маккейна

Сенатор-республиканец провел около пяти с половиной лет в тюрьме "Хоало", где содержались пленные американские летчики

ХАНОЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, посетивший с государственным визитом Вьетнам с 10 по 11 сентября, перед отлетом из Ханоя возложил цветы к мемориалу, установленному на месте, где во время Вьетнамской войны был взят в плен ставший впоследствии политическим деятелем и кандидатом в президенты США сенатор-республиканец Джон Маккейн.

"Я скучаю по нему. Он был хорошим другом", - сказал Байден во время краткой церемонии возложения венков к барельефу, который находится на берегу озера Чукбать и изображает американского летчика, стоящего на коленях с поднятыми вверх руками.

Самолет Маккейна, служившего в годы войны пилотом ВМС США, был сбит над Ханоем октябре 1967 года советской ракетой ЗРК С-75. Он сумел катапультироваться и упал в озеро Чукбать, откуда был извлечен, арестован, осужден и приговорен к длительному тюремному сроку за преступления, совершенные против вьетнамского народа.

Маккейн провел около пяти с половиной лет в тюрьме "Хоало", где содержались пленные американские летчики. Он вернулся на родину в 1973 году после подписания Парижских соглашений, положивших конец развязанной Соединенными Штатами Вьетнамской войне, и позднее сыграл важную роль в налаживании отношений между бывшими врагами. С момента официального восстановления дипотношений между Вьетнамом и США в 1995 году Маккейн вплоть до своей смерти в 2018 году неоднократно бывал в республике и проявил себя как последовательный сторонник скорейшей полной нормализации американско-вьетнамских связей.