В Климентовском переулке открылась выставка о работе московских реставраторов

На стендах представлены фотографии 32 отреставрированных объектов культурного наследия, а также QR-коды с информацией об их истории и проведенной реставрации

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Жители и гости столицы могут увидеть лучшие отреставрированные объекты культурного наследия за последние 12 лет в рамках выставки "Приоткрывая историю", которая будет работать в центре города до 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В Москве в Климентовском переулке открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню города. Ее подготовил столичный департамент культурного наследия. На стендах представлены фотографии 32 отреставрированных объектов культурного наследия, а также QR-коды, перейдя по которым можно узнать об их истории и проведенной реставрации. Выставка будет работать до 20 сентября", - значится в сообщении.

Как отметил руководитель профильного департамента Алексей Емельянов, выставку, которая демонстрирует достижения московской реставрации, открывают традиционно ко Дню города.

"Ежегодно в Москве завершаются работы на 200 объектах культурного наследия. Многие из них хорошо знакомы москвичам и являются настоящими символами столицы. Каждый из них по-своему уникален. Прогуливаясь по Замоскворечью, обратите внимание на выставку "Приоткрывая историю", здесь вы сможете увидеть лучшие отреставрированные памятники за последние годы: старейший чугунный павильон трамвайной остановки, главный дом усадьбы Сытина, павильон "Грот" усадьбы Кусково, хлебозавод №5, здание Дома культуры "ГЭС-2" и многие другие", - цитирует пресс-служба Емельянова.

Всего с 2011 года в столице отреставрировано более 2 тыс. памятников истории и культуры. Большинство из них - за счет частных средств. Число объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии за это время сократилось в 7,4 раза - с 1 325 до 177. Доля объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61 до 96,4%, заключили в Мосгорнаследии.