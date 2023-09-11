В Новой Москве запустили новый электробусный маршрут

Его будут обслуживать 10 инновационных машин 2023 года выпуска от ПАО "Камаз", которые поступили в парк "Красная Пахра"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новый электробусный маршрут №906 запустили в ТиНАО. Электробусы будут курсировать между Троицком и МЦД Остафьево по новой дороге с заездом в ЖК "Ватутинки Парк", сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня [мэр Москвы] Сергей Собянин торжественно открыл новую автодорогу, которая связала города Троицк и Щербинка в ТиНАО со станцией МЦД Остафьево. Мы сразу запустили здесь новый маршрут наземного транспорта. Жителям станет удобнее передвигаться по Новой Москве, а также добираться до ближайшей станции наземного метро", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что маршрут будут обслуживать 10 инновационных машин 2023 года выпуска от ПАО "Камаз", которые поступили в парк "Красная Пахра".