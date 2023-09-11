Пассажиры воспользовались МЦК почти 945 млн раз за семь лет

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, самыми популярными станциями стали "Нижегородская", "Площадь Гагарина" и "Ростокино"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пассажиры за семь лет совершили порядка 945 млн поездок по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"945 млн поездок по Московскому центральному кольцу за семь лет. Именно с МЦК началось развитие городской наземной железной дороги. Нам удалось изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту. Постепенно он приобрел облик комфортного и современного городского способа передвижения", - написал мэр.

Он уточнил, что протяженность кольца составляет 54 км. На нем расположена 31 станция, самые популярные - "Нижегородская", "Площадь Гагарина" и "Ростокино".

"Пассажиров возят комфортные "Ласточки", в часы пик их минимальный интервал - всего четыре минуты. Станции построены по высоким стандартам московского транспорта - оборудованы лифтами и эскалаторами, а переходы выполнены в разных уровнях", - добавил Собянин.

По его словам, МЦК серьезно разгрузило линии метро и железнодорожные вокзалы столицы. "Жители получили новый вид городского транспорта и стали меньше времени тратить на дорогу. Первая наземная железнодорожная линия города помогла развитию районов. Вокруг станций МЦК строятся жилые и коммерческие объекты", - заключил мэр.