Финляндия ужесточит правила выдачи ВНЖ иностранным студентам

По данным Yle, необходимо оценить возможность расширить применение проверки безопасности на людей, занятых в сфере критической инфраструктуры и технологий

СТОКГОЛЬМ, 11 сентября. /ТАСС/. Финское правительство ужесточит правила выдачи ВНЖ иностранным студентам и исследователям. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

Как следует из текста программы, который приводит телерадиоканал, необходимо оценить возможность расширить применение проверки безопасности на людей, занятых в сфере критической инфраструктуры и технологий.

"Будут выяснены и ограничены условия выдачи ВНЖ студентам и исследователям, занятым в критических с точки зрения безопасности сферах, например, в создании технологий двойного назначения", - говорится там.

Глава финского МВД Мари Рантанен отметила, что действующий закон об иностранцах уже сейчас подразумевает, что в выдаче ВНЖ может быть отказано на основании того, что человек представляет риск для безопасности и общего порядка.

"Меры, включенные в новую правительственную программу, подразумевают, что сперва необходимо выяснить, является ли нынешнее законодательство достаточным, после чего могут быть представлены предложения по развитию и усовершенствованию как законодательства, так и процедур, которые выполняют чиновники", - ответила глава финского МВД на вопрос Yle о том, как конкретно пункты правительственной программы будут воплощаться в жизнь.

Ранее телерадиоканал сообщал, что правительство Финляндии хочет повысить плату за обучение для студентов из стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону.