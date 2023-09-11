На западе Москвы на Воробьевской набережной обновили асфальт

В ближайшее время будет нанесена дорожная разметка

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы - Воробьевской набережной. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Всего отремонтировали более 26 тыс. кв. м асфальта, в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка. Работы проводились в рамках благоустройства Воробьевской набережной и создания Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр", - сказал Бирюков.

Как уточнили в пресс-службе КГХ, всего в этом году заменят более 23 млн кв. м асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. "Используем собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, которые суммарно выпускают за сезон более 2 млн тонн смеси", - добавили в пресс-службе комплекса.