В Петербурге популярность "Туристического вагона" за сезон выросла на 12%

Также в пути следования последнего рейса разыграли памятные подарки в честь завершения сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. "Туристические вагоны" в Санкт-Петербурге в сезоне 2023 года перевезли 1,2 тыс. экскурсантов в популярные у путешественников Выборг и Гатчину. Спрос на поездки в формате тематической экскурсии прямо в железнодорожном вагоне по пути к точке назначения за этот сезон вырос на 12%, следующий сезон откроется весной 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

"В честь завершения сезона в пути следования последнего "Туристического вагона" были разыграны памятные подарки. Все пассажиры получили сувениры с символикой АО "СЗППК", а счастливчик, который ответил на самый сложный вопрос, получил главный приз - беспроводные наушники. Всего за сезон "Туристического вагона" этого года было перевезено 1 259 человек, что на 12% больше, чем в прошлом", - рассказали в пресс-службе.

Проект "Туристический вагон" действует на Октябрьской железной дороге с 2017 года, после того как был запущен первый рейс из Санкт-Петербурга в Выборг. В рамках проекта пассажирам предлагается поездка в вагоне скоростного электропоезда "Ласточка" с сопровождением экскурсовода, который рассказывает об интересных фактах из истории населенных пунктов, через которые проходит маршрут следования поезда.

Выборг в Ленинградской области является одним из основных туристических направлений Северо-Запада России, ежегодно его посещают более полумиллиона туристов. Здесь находятся 350 объектов культурного наследия, главный из которых - Выборгский замок, единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества.