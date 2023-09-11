В центре погоды "Фобос" рассказали о погоде в Поволжье

На севере региона установится теплая погода, в центре будет прохладно

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Антициклон обеспечит теплую погоду в Нижегородской, Кировской областях и Пермском крае, в центральных регионах Приволжского федерального округа будет облачно и прохладно, рассказала ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Погода в регионе будет разной. <...> Северная часть будет больше находиться под влиянием антициклона, там будет продолжаться интенсивный прогрев воздуха, а температура превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Среднее Поволжье по-прежнему будет находиться под влиянием холодных атмосферных фронтов, будет много облаков, продолжатся дожди с температурой ниже нормы на 2-4 градуса. И только в самом конце рабочей недели, когда циклон отойдет в Сибирь, погода улучшится", - сказала Котилевская.

По ее словам, в Нижнем Новгороде во вторник и среду ожидается 18-20 градусов тепла, в четверг и пятницу - 20-21 градус без осадков. В соседнем Кирове, где в выходные держалась теплая и солнечная погода, всю неделю будет 18-20 градусов без осадков. В Казани тоже тепло, ожидается до 21 градуса до конца недели.

"Бабье лето" на этой неделе начнется и в Пермском крае. "В целом неделя ожидается теплее нормы на севере края на 4 градуса, а на юге - на 1 градус, осадков на севере края вообще не будет, а на юге они ожидаются в начале и в конце недели", - рассказали в пермском ГИС-центре. На севере Прикамья самым теплым днем недели будет четверг, а в центральных и южных районах - пятница (температура поднимется до плюс 18-23 градусов), в Перми же в четверг и пятницу днем ожидается повышение температуры воздуха до плюс 20-22 градусов. Как рассказала Котилевская, тепло будет и в Уфе: завтра и в среду здесь ожидается 17-19 градусов, в четверг - до 20 градусов, в пятницу станет больше облаков, а столбики термометров вновь покажут 17-19 градусов.

В Саратове всю неделю ожидаются дожди, температура воздуха не превысит 17-19 градусов. В Самаре завтра будет еще прохладнее - 12-14 градусов, и тоже пройдут дожди, с середины недели дожди прекратятся, потеплеет до 18-20 градусов. В Оренбурге будет облачно, в отдельные дни пройдут небольшие дожди, температура воздуха во вторник и среду составит 17-19 градусов, в четверг и пятницу 20-21 градус.

В Ульяновской области после ночных заморозков в конце прошлой недели значительно потеплело. Завтра и послезавтра, по словам Котилевской, ожидается 13-15 градусов, в среду - до 17 градусов, а в четверг и пятницу - около 20 градусов тепла, при этом на неделе возможны кратковременные дожди. В Пензе дожди пройдут во вторник и среду, воздух прогреется до 15-17 градусов, в четверг и пятницу столбики термометров поднимутся до 20 градусов. В Саранске осадков не ожидается, но будет облачно, завтра и послезавтра - 16-18 градусов тепла, в четверг и пятницу - 19-20 градусов.