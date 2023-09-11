Посольство РФ в Молдавии осудило осквернение памятника советским воинам

В заявлении посольства действия вандалов расценены как "посягательство на историческую память молдавского народа"

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Молдавии осудило осквернение памятника советским воинам-танкистам в селе Корнешты Унгенского района.

"Решительно осуждаем новый всплеск антироссийской истерии. Неизвестные вандалы в ночь на 11 сентября сего года осуществили позорную акцию по осквернению памятника, увековечивающего подвиги советских воинов-освободителей Шестой танковой армии в Корнештах Унгенского района. Лозунги бандеровских приспешников на плиты монумента были нанесены краской при полном ощущении безнаказанности и вседозволенности. Рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова оперативно предпримут исчерпывающие меры по выявлению и наказанию виновных", - говорится в заявлении на сайте посольства. В нем действия вандалов расценены как "посягательство на историческую память молдавского народа".

Ранее глава республиканского поискового движения и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович призвал общественность помочь привести в порядок оскверненный вандалами памятник.

С памятниками советского периода в Молдавии призывают бороться политики и общественные деятели, выступающие за вхождение республики в состав Румынии. Полиции еще не удавалось задержать вандалов. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.