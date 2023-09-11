Более 4,5 тыс. заявок подали на молодежный образовательный форум "Каспий-2023"

Участниками станут 500 молодых людей со всех регионов России

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. человек из российских регионов зарегистрировались на молодежный образовательный форум "Каспий-2023", который пройдет в Избербаше. Его участниками в этом году станут 500 молодых людей, активно занимающиеся добровольчеством, сообщили журналистам в пресс-службе Минмолодежи региона.

"С 16 по 20 сентября в Дагестане в 10 раз пройдет Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Каспий-2023" платформы "Росмолодежь. События". Участниками форума станут 500 молодых со всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, интересующихся и активно занимающихся добровольчеством. Всего в 2023 году на форум "Каспий" было подано более 4,5 тыс. заявок", - говорится в сообщении.

В этом году форум пройдет по четырем тематическим направлениям "Добровольчество - стиль жизни #Мывместе", "Добровольчество в сфере туризма", "Добровольчество в сфере военно-патриотического воспитания" и "Добровольчество в сфере медиа". Отдельным направлением станет программа для участников "Движения первых".

Программа форума

Участники форума смогут встретиться с ведущими федеральными экспертами сферы добровольчества, ознакомятся с основными тенденциями развития волонтерства. Перед ними выступят спортивный функционер, общественный деятель Камил Гаджиев, редактор службы образовательных проектов RT Илья Никоноров, менеджер проектов VK Павел Руднев, исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" Анастасия Рябова, а также специалисты и эксперты Ассоциации волонтерских центров.

Молодые люди презентуют свои идеи и проекты, направленные на развитие региона, ознакомятся с лучшими практиками проведения мероприятий патриотической направленности, а также узнают о возможностях современных медиа для реализации своих идей, продвижения социально значимых инициатив и проектов. В рамках всероссийского конкурса молодежных проектов участники смогут получить гранты в размере 1 млн рублей.

На площадке пройдут добровольческие акции и мероприятия, участники смогут посетить экскурсии по популярным туристическим направлениям Дагестана.

В день торжественного закрытия форума 20 сентября состоится выставка народно-хозяйственных промыслов "Умельцы Дагестана", участники смогут посетить более 30 альтернативных площадок и активностей, получат призы от партнеров. По итогам работы форума будет принята дорожная карта по стратегическому развитию региона в сфере добровольческой деятельности, а также разработаны социально ориентированные проекты.