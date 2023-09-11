В Севастополе создадут новый парк на площади 15 га в рамках проекта культурного кластера

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что ввести объект планируют до конца 2023 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Новый парк на площади 15 га создадут в Севастополе в рамках проекта культурного кластера на мысе Хрустальный в центре города. Пространство станет новой точкой притяжения для жителей города и туристов со всей страны, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев президенту РФ Владимиру Путину в докладе о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России.

"По вашему поручению в Севастополе строится культурно-образовательный комплекс на мысе Хрустальный. Конечно же, запланированы огромные объемы благоустройства: будут променады, парки, скверы. <…> Вы дали поручение [сделать на площади] 15 га новый городской парк, который включен в благоустройство нашего культурного комплекса. Такое решение позволит сделать это место самым любимым в городе, ну и, конечно, [парк станет] экономической, культурной и туристической точкой притяжения для всего юга России, для всей страны, и конечно, для наших новых регионов", - сказал Развожаев.

В настоящий момент уже построена академия хореографии, идут завершающие отделочные работы, ввести объект предполагается до конца года. Строительство Театра оперы и балета и здание музея - Российской государственной художественной галереи (Российская галерея искусств) планируется завершить к концу следующего года.

По словам губернатора, кроме этого, в Севастополе появится и новая смотровая площадка - консоль Театра оперы и балета на 35 м будет выдаваться в сторону моря, с нее будет виден вход в Севастопольскую бухту, на Константиновскую и Михайловскую батареи. "Это будет не только театр, в котором 1 100 посадочных мест и малый зал на 200 мест, это будет, наверное, главное общественное пространство города с прекрасной смотровой площадкой", - заключил он.

Развожаев уточнил, что все будущие федеральные учреждения, которые входят в комплекс в Севастополе, уже работают. "В академии хореографии с 2019 года уже обучаются дети, которые с нетерпением ждут возможности заехать в новое здание. Точно так же музей уже сегодня формирует из своей коллекции, устраивает выставки в Севастополе и проводит лектории, а Театр оперы и балета проводит гала-концерты - уже сегодня все эти учреждения живут, развиваются и очень значительно меняют культурный ландшафт города", - отметил губернатор.

В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. В состав севастопольского культурно-образовательного комплекса войдут академия хореографии, театр оперы и балета, музейный комплекс - Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств), вокруг будет создана зеленая зона. Комплекс займет почти 50 гектаров в центре города.