Кабмин установил, что изъятые дроны и табак будут передавать МО РФ, МЧС и Народному фронту

Как сообщили в пресс-службе Народного фронта, движение с 2021 года последовательно продвигает инициативу о передаче конфискованных товаров на нужды благотворительности

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ установило, что Росимущество, таможня, органы принудительного исполнения до 31 декабря 2024 года будут передавать обращенные в госсобственность квадрокоптеры, табак, оптические приборы Минобороны России, МЧС и Народному фронту. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как уточняется в документе, имущество будет передаваться Минобороны в целях обеспечения потребностей Вооруженных cил РФ, МЧС - для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за пределами страны, Народному фронту - для безвозмездной передачи гражданам и организациям на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в гуманитарных целях.

В перечень передаваемого движимого имущества, обращенного в собственность государства, вошли: имущество военного назначения (в том числе средства индивидуальной бронезащиты и экипировки, снаряжение, войсковые и оптические приборы, средства химической защиты, запасные части к военной технике); квадрокоптеры, квадроциклы, снегоходы, маломерные суда, компьютерное оборудование, медицинские изделия, табак и другие.

Как сообщили в пресс-службе Народного фронта, движение с 2021 года последовательно продвигает инициативу о передаче конфискованных товаров на нужды благотворительности. В ноябре 2022 года Госдума приняла предложенный депутатами - представителями Народного фронта - закон, разрешающий Федеральной таможенной службе передавать конфискованный товар в благотворительные организации.

"Народный фронт уже передал несколько партий конфискованных товаров для помощи жителям новых территорий, распределено более 45 тонн гуманитарного груза: 18 тыс. пар обуви, более 6 тыс. упаковок лекарственных препаратов для бойцов на передовой, предметы первой необходимости для жителей новых субъектов РФ на общую сумму более 50 млн рублей", - заявили в движении, добавив, что в сейчас процессе передачи более 100 тонн груза.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что "новое постановление расширяет возможности оказывать помощь тем, кто в ней особенно нуждается сейчас, - это и жители новых регионов, и участники СВО".