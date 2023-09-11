Законопроект о передаче регионам права чистить русла рек осенью передадут в Госдуму

Как сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, принятие закона позволит создать условия по очистке русел рек и дноуглублению в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Законопроект о передаче региональным и муниципальным властям полномочий по очистке русел рек осенью передадут для рассмотрения в Государственную думу, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы совместно с МЧС, видя последствия [паводков], разработали законы, которые позволяют передавать полномочия по очистке русел рек муниципальным и региональным властям. В сентябре-октябре они поступят в Госдуму", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что принятие закона позволит создать условия по очистке русел рек и дноуглублению в регионе. "Будем закупать технику в больших количествах, чтобы она была в муниципалитетах", - подчеркнул губернатор.

Ранее Кожемяко уже обращал внимание на то, что органы местного самоуправления имеют право проводить работы по расчистке русел рек исключительно при введении режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, согласно существующим нормам, после введения режима нет законной возможности отсрочки начала необходимых работ на благоприятный период - их можно проводить только в период действия режима ЧС. При этом расчищать русла рек, например, целесообразно поздней осенью, когда уровень воды ниже и когда режим чрезвычайной ситуации по паводку действовать уже не должен.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7,7 млрд рублей, эта сумма неокончательная.